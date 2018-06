Nessun segno riconducibile a un’aggressione o a delle percosse. E’ quanto è emerso dall’autopsia, appena conclusa, sul cadavere di di Luca Paulis, 27 anni, di Quartu, trovato morto giovedì pomeriggio vicino ad una stradina di campagna a Maracalagonis. Il medico legale Roberto Demontis non ha trovato elementi che possano essere collegati all’intervento di terze persone.

Bisognerà ora attendere gli esami tossicologici per stabilire se il giovane sia morto eventualmente per overdose. Il decesso per uso di sostanze stupefacenti al momento è l’ipotesi più avvalorata. Il giovane, probabilmente, si trovava insieme all’amico attualmente ricoverato a Cagliari proprio a causa di una overdose. I due si sarebbero sentiti male.

Il 27enne potrebbe essere morto subito, l’amico, invece, è riuscito a chiedere aiuto e qualcuno è andato a prenderlo per accompagnarlo a casa, abbandonando nella stradina sterrata il 27enne ormai morto. Arrivato a casa l’amico ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in ospedale. Sentito dai carabinieri avrebbe inventato la storia dell’aggressione. Nei suoi confronti, come per la persona che lo ha soccorso potrebbe scattare una denuncia.

Commenti

comments