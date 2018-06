Dal 5 agosto 2018 tutte le aziende agricole che allevano animali da destinare a uso alimentare dovranno avere e nominare un veterinario aziendale. Lo prevede un decreto ministeriale pubblicato lo scorso febbraio e che preoccupa non poco la Copagri del Nord Sardegna, che lancia l’allarme sul possibile incremento dei costi per gli allevatori.

“Su questa norma vige il silenzio più assoluto. Nessuno sa che fare, tantomeno i diretti interessati – attacca Copagri – Questa norma, se applicata, avrà un notevole costo in capo aziende agricole in Sardegna in un momento di crisi come questo. Si darebbe una mazzata mortale agli agricoltori sardi – conclude Copagri – Una norma che aumenta la burocrazia nel mondo delle campagne anziché diminuirla. Chiediamo all’assessore regionale all’Agricoltura un suo immediato intervento per bloccare l’applicazione della norma, bloccando il recepimento da parte della Regione”.

