Al via le consultazioni tra il sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas e i capigruppo e segretari cittadini dei partiti di minoranza.

L’obiettivo, già espresso nei giorni scorsi con una lettera-appello, è quello di studiare un programma condiviso di fine mandato. Domattina il primo cittadino invierà le mail con richiesta di incontro. “Questo giro di consultazioni avrà inizio già lunedì sera e proseguirà con un calendario abbastanza corto, in modo che possa concludersi entro questa stessa settimana – spiega Delunas – Successivamente riferirò gli esiti degli stessi incontri alla maggioranza che governa questa città da quasi tre anni.

Sono fiducioso si possano trovare punti di convergenza per dare altre risposte ai cittadini quartesi. C’è da parte mia la disponibilità a collaborare con un programma di fine mandato che veda più forze in campo, più consiglieri e più partiti impegnati per migliorare Quartu e per portare avanti un’azione congiunta nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini”. Delunas replica poi alle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Marco Piras che ha accusato il sindaco di “incapacità”. “Sono accuse che rimando al mittente – sottolinea – Servirebbe un po’ di diplomazia in più, così come maggiore garbo”.

Commenti

comments