Sardigna Natzione Indipendèntzia, dae su testu de sa lege “Disciplina Linguistica Regionale” chi cras si arresonat in Cussìgiu Regionale est in anneu mannu ca at cumpresu chi cussa lege impedit sa nàschida de una limba natzionale sarda unica pro totu sa natzione sarda, impedit chi su SARDU siat una limba normale e siat ufitziale a sa matessi manera de s’italianu, in cada iscola, in cada ufìtziu, in cada tribunale e in cada logu.

SNI pensat chi s’idea, chi est a impiantu de sa lege, de tutelare tantas limbas sardas, est una democratzia linguìstica farsa, chi servet solu a impedire chi sa natzione sarda apat una limba natzionale sua e sa LIMBA siat unu mèdiu chi afortat s’identidade natzionale de sos sardos.

Pro SNI su sardu est una limba NORMALE, intendende pro normale su chi normale est pro cale siat limba ufitziale, ESSERE STANDARD PRO TOTU SA NATZIONE, ESSERE IMPARADA IN LIMBA STANDARD, ESSERE OBLIGATORIA IN ISCOLA E UFFITZIOS, ESSERE A SU PARIS DE S’ITALIANU IN CADA ASPETU.

PRO SNI, cun custa proposta de lege semus galu a s’archeologia linguista, a sa limba comente valore culturale e folclorìcu de tutelare cunservare, a su perìgulu de faghere de sa Sardigna una turre de Babele, chin tres o bator standard, ue unu girone non si cumprendet chin s’àteru. Bi cheret àtera voluntade e coràgiu polìticu.

SNI est pro sa tutela de totu sas variantes chi bi sunt in Sardigna ma su chi est de importu prus mannu est su dare a sa natzione sarda unu còditze linguìsticu ùnicu pro totu sa natzione, ne prus e ne mancu de comente est oe s’italianu, su sardu devet essere paris a s’italianu, bi debet aere bilinguismu perfetu. SNI no at preferèntzias, pro como usat s’istandard LSC ma est disponìbile a atzetare cale siat àtera proposta linguìstica, bastu chi siat istandard ùnicu e ufitziale pro totu sa Sardigna.

SNI, est de su totu contrària a cale siat lege chi seghet sa limba a bìculos, ca sa natzione sarda est una e ùnica e gasi matessi devet essere sa limba.

L’opinione di Sardigna Natzione Indipendèntzia

