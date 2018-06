“Massimo apprezzamento a Lorenzo Fontana per le sue dichiarazioni ancorate ai principi naturali su vita e famiglia”.

Il Popolo della Famiglia della Sardegna appoggia in pieno la posizione manifestata nei giorni scorsi dal neo ministro leghista della Famiglia e della disabilità.

“Auspichiamo – ha detto il coordinatore regionale Alberto Agus – che Fontana riesca a porre argine alla posizione opposta e nichilista del Movimento Cinque Stelle, le cui politiche su tali tematiche sono in continuità con il Partito Democratico”. Inoltre, “esprimiamo la nostra solidarietà per gli attacchi che sta ricevendo in questi giorni dal main stream mediatico e gli garantiamo il nostro sostegno per il coraggio dimostrato nella volontà di riconoscere, come recita la Costituzione italiana, la famiglia naturale come la società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna”.

Commenti

comments