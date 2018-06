“Il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha inviato un biglietto di auguri a tutti i Parlamentari appena eletti e alla prima occasione si è sincerato che lo avessi ricevuto, occasione nella quale, da fiero oppositore della sua Amministrazione, l’ho ringraziato dichiarandomi a disposizione ogni qualvolta ritenga la città ne abbia bisogno”. Commenta Salvatore Deidda, deputato di Fdi alla Camera.

“Oggi, dopo 4 anni di nulla, leggo che il Presidente della Regione Sardegna Pigliaru ha pronto un dossier da offrire al Governo con le istanze della Sardegna, dimenticandosi forse che la Sardegna ha i suoi Deputati e senatori che potrebbero affiancarlo in queste rivendicazioni”

“Potrei raccontargli che ad inizio legislatura ho sollevato in aula il problema della mancanza di continuità territoriale e come lo Stato debba garantire questo servizio a tutti i cittadini o come ho inserito nella relazione al Def di Fratelli d’Italia la richiesta del riconoscimento della Zona Franca”.

“Auspico – conclude Deidda – che questo famoso dossier dovrebbe essere condiviso con i parlamentari sardi e non avventurarsi in una solitaria, un tantino tardiva e demagogica, missione dopo 4 anni di niente o meglio 4 anni di signorsi’ che ha ridotto la Sardegna allo stremo”.

