Bonorva sarà uno dei primi comuni in Sardegna ad avere una rete idrica intelligente. Si parte con un intervento da 425 mila euro, finanziato da Abbanoa, per l’efficientamento della rete fognaria e idrica: il progetto preliminare è stato approvato da Egas e sarà realizzato a cura degli uffici comunali, in virtù di una convenzione stipulata dai tre enti. In seguito si interverrà sulla rete idrica, attivando la cosiddetta metodologia di Gestione attiva delle reti (Gar).

In pratica la metodologia sposata da Abbanoa punta non più solo alla sostituzione di tratti di rete ma anche all’efficientamento delle reti esistenti, da rendere intelligenti adottando tecnologia e strumenti evoluti. Si parte da una fase di analisi, si procede con la verifica della rete e l’individuazione degli snodi principali, con la misura e il monitoraggio delle portate, delle pressioni nelle condotte e dell’aria. Il monitoraggio sui flussi d’acqua, soprattutto nelle ore notturne, quando i consumi delle utenze sono minimi, consente di individuare anche le dispersioni nelle reti che spesso non emergono direttamente in superficie.

Poi si passa alla fase di diagnosi, con cui si definiscono meglio le criticità e le cause con le ipotesi di soluzione. Infine si mette in atto al fase di prognosi, che consiste nella scelta, della soluzione più idonea, fra le tante possibili, in termini di efficienza, efficacia, economicità e stabilità. “Questo metodo è già stato applicato a Oliena conseguendo un dimezzamento delle perdite idriche – spiega Abbanoa – Ora sarà applicato a Bonorva e in altri 130 Comuni della Sardegna”.

