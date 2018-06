Sarà pubblicato a breve l’avviso pubblico per interventi di messa in sicurezza o il ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Oggi la Giunta Pigliaru ha approvato i criteri. Sul piatto ci sono 4 milioni di euro, ripartiti tra le annualità 2018 (1 milione di euro), 2019 e 2020 (1,5 milioni di euro per ciascun anno) a disposizione dei Comuni.

“L’avviso – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini – risponde alle numerose segnalazioni che pervengono dalle amministrazioni comunali”. Tra i criteri rilevanti, quelli riguardanti la tipologia della chiesa, la certificazione dell’inagibilità totale o parziale dell’edificio ed il principio di rotazione.

L’importo finanziabile va da un minimo di 50mila euro a un massimo di 150mila euro con un cofinanziamento minimo da parte delle amministrazioni pari al 10 per cento del costo complessivo dell’intervento.

Commenti

comments