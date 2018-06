Il Palazzo comunale Corridoni, sede degli uffici del Servizio Finanziario del Comune di Olbia, chiuderà alcuni giorni per la presenza di blatte.

Su ordinanza del sindaco, Settimo Nizzi, gli uffici rimarranno chiusi l’8 e il 9 giugno per consentire alla ditta Multiss di eseguire la disinfestazione e liberare il palazzo dalle blatte. Il divieto di accedere agli uffici non sarà solo per l’utenza, ma anche per il personale del Comune che lavora in quella sede.

L’invasione di blatte nei locali di via Garibaldi non è una novità: anche lo scorso anno, sempre in questo periodo, fu necessario chiudere gli uffici per disinfestare gli ambienti dalla presenza del fastidioso insetto.

