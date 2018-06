Ore decisive per il futuro dei 124 dipendenti della catena di market Sigma, per i quali il consorzio gestore Supermercati Europa Sardegna ha avviato la procedura di licenziamento collettivo.

Primo confronto fra Cgil, Cisl e Uil della categoria commercio e la proprietà del marchio, in mano a Rinaldo Carta, che aveva dato in affitto le attività alla Europa Sardegna.

“Vogliamo capire bene cosa stia succedendo perché secondo noi non si può parlare di licenziamento collettivo per cessazione di attività, come ci è stato comunicato da Supermercati Europa Sardegna, ma di restituzione di ramo d’azienda, visto che i punti vendita dovrebbero tornare sotto il diretto controllo della proprietà – spiega Maria Giovanna Mela, della segreteria Fisascat Cisl di Sassari – Se i licenziamenti annunciati dovessero concretizzarsi, 124 lavoratori perderanno il posto e a Sassari e hinterland 14 supermercati con l’insegna Sigma abbasserebbero le saracinesche”. La speranza dei lavoratori è che Rinaldo Carta riprenda in mano il controllo di questi punti vendita riportandoli sotto il marchio Cobec e che ne tenga in esercizio la maggior parte.

Commenti

comments