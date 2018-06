Niente cappellini, minigonne, magliettine corte e pantaloni a vita bassa, niente calzoncini e nemmeno infradito o ciabatte da spiaggia.

Sono solo alcune delle regole che gli studenti del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari dovranno rispettare il 20 giugno prossimo quando inizieranno le prove per la maturità. Con una circolare inviata alle famiglie e agli studenti, la dirigente scolastica Valentina Savona ha dettato il ‘dress code’ per gli esami di maturità.

“Il vestiario deve essere adeguato, la scuola non è una spiaggia ogni anno firmo questa disposizione per dare buoni consigli”. Anche durante l’anno scolastico i 1.150 studenti devono rispettare delle regole, anche se c’è più elasticità. “Abbiamo un regolamento in vigore: niente cappellini da baseball, auricolari, mani in tasca”, ha ribadito la dirigente. Ma per la maturità il vademecum è stato in qualche modo aggiornato: niente infradito, calzoncini, minigonne, magliettine scollate, nemmeno ombelichi al vento grazie a mini top e minigonne.

Per la preside l’abbigliamento è importantissimo: “Vestire in modo adeguato, evitando gonne e pantaloni corti, magliette scollate e magliette con bretelline strette, è segno di maturità e civiltà”, dice. Ma le regole non riguardano solo il vestiario, stringenti anche quelle relative all’ingresso a scuola i giorni d’esame e le attrezzature da avere per le prove scritte: portare un documento di identità valido, due penne blu o nere, matita, gomma e il vocabolario per la prova di Italiano. Chiaramente vietati cellulari e altre apparecchiature elettroniche che dovranno essere depositate prima dell’inizio degli scritti.

