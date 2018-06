Il beach soccer compie 15 anni e sbarca in Sardegna. Per la prima volta l’Isola ha una squadra in serie A, l&Alpitour Villasimius, e per la prima ospiterà il massimo campionato, con la prima giornata al via domani da Quartu S.Elena (Cagliari), sulla spiaggia del Poetto. Tre giorni di partite che vedranno impegnate le dieci squadre del Girone B: oltre ai padroni di casa del Villasimius, l’Atletico Licata, Canalicchio Catania, Domusbet Catania, Ecosistem Catanzaro, Lamezia Terme, Napoli, Sicilia, Palazzolo e Terracina. Il girone A scenderà in campo nella prossima giornata, in programma dal 15 al 17 giugno a San Benedetto del Tronto. Sette le tappe complessive, da Quartu a Catania: la fase finale scudetto si terrà in terra siciliana dal 10 al 12 agosto.

Oggi la presentazione a Cagliari, alla presenza del numero uno della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia. &ldquoIl calcio non va in vacanza, il beach soccer è in grande espansione e non poteva mancare una regione come la Sardegna con il suo mare e le sue spiagge per ospitare la Serie A. E a settembre &ndash annuncia Sibilia &ndash Alghero ospiterà il campionato europeo che vedrà la nazionale italiana tra le protagoniste&rdquo. Prima giornata al via domani alle 14: sulla sabbia del Poetto si sfidano Sicilia e Terracina. In programma cinque partite al giorno, l’ultima domenica alle 17.45 tra Villasimius e Terracina. Dopo Quartu e San Benedetto del Tronto, le altre giornate si disputeranno a Lignano Sabbiadoro (29 giugno-1 luglio), Bellaria Igea Marina (19-22 luglio), Giugliano (27-29 luglio) e Catania (10-12 agosto).

Commenti

comments