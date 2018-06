Primo colpo di mercato per la Dinamo Banco di Sardegna: Jaime Smith sarà il nuovo play biancoblù per la stagione 2018-2019. Il giocatore statunitense arriva alla corte di coach Esposito dopo l’ottimo campionato disputato con la Pallacanestro Cantù, dove ha registrato una media di 14.4 punti, e 4.4 assist a partita con il 53.1% da due e il 40.1% da tre al tiro.

Nato a Birmingham in Alabama 29 anni fa, Smith si è formato all’Università di Alabama-Huntsville. Playmaker dotato di una buona struttura fisica, è sui taccuini del club di via Nenni da parecchio tempo ed è ritenuto dallo staff una pedina forte e atletica, con spiccato talento offensivo che lo rende, insieme all’ottima visione di gioco, un giocatore chiave. L’americano è un leader, capace di crearsi il tiro da fuori e attaccare l’area, bravo a innescare i compagni spingendo il contropiede, prediligendo alti ritmi. Prima di giocare con Cantù in LBA, Smith ha calcato i parquet europei debuttando come professionista nella stagione 2013-2014 al Lusitania Expert, in Portogallo (21.1 punti e 5.5 assist di media a gara).

L’estate successiva è passato al Fribourg Olympic, in Svizzera, centrando la semifinale scudetto e la finale di Coppa Svizzera. Nel 2015-2016 è chiamato dalla formazione del betFIRST Liege Basket, in Belgio, dove chiude con 15.7 punti e 3.3 assist di media. L’anno dopo è stato protagonista di una grande stagione in Ucraina, con il BC Khimik Yuhzny, con cui ha esordito in Basketball Champions League, affermandosi come top scorer della competizione continentale mettendo a referto 17.6 punti e 4.6 assist di media a partita. Smith non è l’unica novità in casa Dinamo: è entrato infatti nello staff tecnico anche Edoardo Casalone, chiamato a fare il vice allenatore di Enzo Esposito. Ventinove anni, arriva a Sassari dopo quattro stagioni in Legadue a Tortona, come assistente prima dell’ex biancoblù Demis Cavina e poi di Lorenzo Pansa, con cui la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia.

