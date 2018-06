Prove generali ad agosto, per poter partire a pieno regime nella stagione 2019. Villasimius sceglie la continuità territoriale personalizzata, con voli diretti che da Milano e Verona, e in futuro anche dall’estero, porteranno i turisti a Cagliari e quindi nel paradiso del Sud-Est dell’Isola, a prezzi competitivi. Il sindaco Gianluca Dessì, il direttivo del Consorzio degli albergatori guidato da Andrea Nateri e il direttore commerciale della compagnia aerea Neos, Aldo Sarnataro, hanno gettato le basi per una collaborazione che si preannuncia unica in Sardegna.

L’ipotesi, proposta dal sindaco e che potrebbe concretizzarsi a breve, è quella di offrire la possibilità agli ospiti degli hotel consorziati, una cinquantina circa, di accedere ai voli della compagnia aerea del gruppo Alpitour a una tariffa fissa di 100 euro, con tratte dirette da Milano e Verona verso lo scalo di Cagliari-Elmas, incluso l’autobus tra l’aeroporto e Villasimius e la navetta verso i singoli alberghi. Dal canto suo Neos ha già previsto quest’estate di mettere a disposizione i propri Boeing 787 Dreamliner, innovativi aeromobili da 359 posti che andranno a sostituire e incrementare i 767 da 284 posti, attualmente previsti per le due tratte operate il venerdì e il sabato ad uso esclusivo dei clienti del Tanka Resort, entrato nel gruppo Alpitour a fine marzo.

I posti in più saranno quindi a disposizione dei clienti degli altri alberghi che non saranno così più costretti a utilizzare il traghetto, portandosi dietro l’auto o a noleggiarne una, per il periodo di soggiorno a Villasimius. Un servizio per il turista che l’amministrazione vorrebbe estendere anche ai residenti per raggiungere Milano e Verona. “Il nostro obiettivo è portare i visitatori direttamente a destinazione in tempi brevi e a costi contenuti – dice il sindaco Dessì – affinché abbiano maggiori capacità di spesa sul territorio”. “L’obiettivo immediato è ragionare su quale sia la proposta commerciale più innovativa e competitiva possibile – osserva il direttore commerciale di Neos – e agosto sarà il banco di prova per consolidare l’accordo nella stagione successiva”.

