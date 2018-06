Incidente stradale questa sera in via Cadello, a Cagliari.

Una Smart, condotta da un uomo di 64 anni di Cagliari, per cause in corso di accertamento ha sbandato verso sinistra invadendo la corsia di direzione opposta, urtando di lato una Toyota condotta da un uomo di 52 anni.

Dopo l’urto la Smart è andata contro il muro di recinzione dell’ex Provincia di Cagliari. Nessun ferito. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.

