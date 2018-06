Parlamentari della Lega ad Assemini, domani, per chiudere la campagna elettorale a sostegno di Antonio Scano sindaco. Alle 10 i deputati Eugenio Zoffili (Lega) e Guido De Martini (Lega) con il senatore Christian Solinas (Lega-Psd’Az) incontrano i cittadini.

“Ci vediamo al mercato, tra la gente”, scrive su Facebook Zoffili, non senza un tono polemico: “I pochi aerei pieni e gli scioperi non fermano gli uomini della Lega. Qui Civitavecchia, tra poco inizio la traversata notturna direzione porto di Cagliari: con il nuovo Governo Conte bisognerà lavorare molto per migliorare i collegamenti tra la Sardegna e il continente, una vergogna infinita”.

