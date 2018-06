S’incontrano ogni anno, in un Paese sempre diverso, per scambiarsi conoscenze e opinioni sui più importanti temi d’attualità. La politica, l’industria e l’economia, ma anche l’innovazione e la tecnologia, dall’intelligenza artificiale al computer quantistico. I ‘potenti della Terra’ si ritrovano a Torino, da domani a domenica, per il tradizionale meeting del Bilderberg, l’esclusivo club fondato da Rockfeller nel 1954.

Tra gli italiani John Elkann, il presidente di Fca e di Exor che da torinese fa gli onori di casa; con lui il direttore generale di Banca d’Italia Salvatore Rossi, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, la giornalista de La7 Lilli Gruber, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, il ceo di Vodafone Vittorio Colao e gli accademici Alberto Alesina (Harvard), Elena Cattaneo (Università di Milano) e Marina Mazzuccato (Londra).

I preparativi fervono da giorni, con imponenti misure di sicurezza per scongiurare eventuali contestazioni. Con l’elenco dei partecipanti è noto anche l’ordine del giorno. Dodici punti a cominciare dal populismo in Europa, tema evidentemente caro al Bilderberg anche alla luce del risultato delle recenti elezioni in Italia, agli Stati Uniti prima delle elezioni di medio termine; dalla Russia, all’Arabia Saudita e all’Iran.

