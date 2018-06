Non pochi disagi, soprattutto per i turisti, in Sardegna a causa degli scioperi nazionali e locali dei controllori di volo dell’Enav dalle 13 alle 17. Nell’Isola, in piena stagione estiva, sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello sciopero. Alcuni voli low cost, infatti, sono, infatti, saltati a causa dei diversi trasferimenti degli aeromobili da uno scalo all’altro che sono saltati. Nello scalo di Cagliari Elmas sono saltati 18 collegamenti.

Nove i voli in arrivo cancellati: sette nazionali, tra i quali i quattro in continuità territoriale operati da Alitalia su Roma e Milano Linate, e due internazionali. Nove anche i voli cancellati in partenza e sempre quattro quelli in continuità che non saranno effettuati da Alitalia. Diciotto le tratte cancellate anche a Olbia, nessuno in continuità territoriale: 10 gli arrivi e otto le partenze.

Ad Alghero solo due cancellazioni di voli in continuità territoriale operati da Blue Air. Saltano i voli in arrivo da Roma alle 17 e in partenza per Roma delle 14.10. I due scioperi nazionali sono stati indetti da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica e da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali interessano gli scali di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova.

