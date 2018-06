Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, latte, fusti, fustini e chiusure: in questi giorni gli imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Garibaldi con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. “Nell’ultimo anno la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio in Sardegna ha registrato una crescita a doppia cifra: +33% – spiega Federico Fusari, direttore generale di Ricrea -. Nel 2017 la resa regionale è stata pari a 5,1 kg di imballaggi raccolti per abitante, un dato di molto superiore alla media nazionale di 2,94 kg. Un risultato eccellente, che testimonia l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata”.

Proprio per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati raggiunti, Ricrea ha conferito uno speciale riconoscimento alla città di Cagliari. “Siamo felici di ricevere questo premio, il risultato ottenuto è destinato a crescere ulteriormente con il nuovo sistema di raccolta differenziata – commenta l’assessore Claudia Medda -. Ad aprile Cagliari ha introdotto in alcuni quartieri la modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta e, entro la fine dell’anno, il nuovo servizio sarà a regime in tutta la città.

I cittadini stanno affrontando questo cambiamento con grande impegno e sensibilità ambientale e per questo li ringraziamo” Oltre al Comune è stata premiata da Ricrea anche la cooperativa Ecosansperate che si occupa della ricezione e lavorazione del materiale raccolto a Cagliari. Fino a domenica 10 giugno in piazza Garibaldi il supereroe “Capitan Acciaio” è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2017 nel nostro Paese sono state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di imballaggi in acciaio, un quantitativo sufficiente per realizzare ben 3.600 chilometri di binari ferroviari, in grado di collegare Bari e Mosca.

