Ennesima caduta di calcinacci nel quartiere Castello a Cagliari.

Dopo l’episodio capitato alcuni giorni fa in via Corte D’Appello, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Lamarmora.

Le foto in via Lamarmora:

L’area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi, impedendo ulteriori rischi e pericoli per i turisti che in queste ore affollano il quartiere.

Le foto in via Corte D’Appello:

