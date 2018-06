Lavori in corso nella rete e niente acqua dai rubinetti martedì 12 giugno, dalle 8 alle 15, nei quartieri di Porcellana, Piandanna, Le Conce e via dei Gremi, a Sassari, a Sassari.

Abbanoa eseguirà un intervento per installare una nuova valvola di regolazione nella condotta da 350 millimetri nei pressi dell’incrocio tra via Porcellana e via Amendola.

Per eseguire questi lavori che rientrano nel piano di efficientamento della rete idrica di Sassari, la società che gestisce il sistema acque in Sardegna sospenderà l’erogazione nelle zone interessate dall’intervento

Commenti

comments