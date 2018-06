Sei panchine rosse distribuite in diversi punti della città, nei parchi e nelle piazze, grazie al contributo operativo degli studenti delle scuole cittadine. È il risultato della giornata organizzata per oggi dall’Amministrazione Comunale e che ha visto la partecipazione di tutti e sei gli Istituti Comprensivi quartesi. Sei panchine rosse per sensibilizzare la cittadinanza, sin dalla prima infanzia, contro la violenza di genere e dire tutti insieme no al femminicidio.

Ancora oggi, nel 2018, sentiamo spesso parlare di femminicidio, di violenza contro le donne, di abusi, in tutti i Paesi del mondo, anche quelli più civilizzati. Nonostante le conquiste sociali, economiche, e politiche, ancora tante ne occorrono per superare definitivamente certe concezioni e certi comportamenti indegni, che purtroppo ancora riempiono le cronache. L’Amministrazione comunale ha pertanto voluto dedicare una giornata alla lotta contro la discriminazione e la violenza. Per dare impulso alla campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio e sulla crescita della coscienza collettiva in merito al ruolo della donna,e ai suoi diritti, è stato coinvolto tutto il mondo scolastico, affinché gli studenti quartesi vengano stimolati già da piccoli a prendere coscienza della gravità di certe azioni e sviluppino invece un altro tipo di cultura, consapevole ed equilibrata.

L’Amministrazione comunale ha chiamato all’azione tutto il mondo dell’istruzione cittadina per un progetto volto appunto all’educazione, alla memoria e alla prevenzione. I giovani studenti dei sei Istituti Comprensivi, coordinati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e da quello ai Servizi Tecnologici, hanno avuto incarico di pitturare di rosso, nel corso della mattinata, una panchina di un parco o di una piazza quartese.

L’idea riprende il percorso di sensibilizzazione e informazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne, nella quale si era appunto pensato di installare una panchina rossa in ogni Comune, come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Sono così state individuate alcune location tra le più significative per Quartu, per dare un tocco di rosso, un colore che ben identifica la campagna.

Le panchine scelte sono situate nella piazza Santo Stefano, nel Parco Matteotti, nel Parco Europa, nella piazza Don Pala, nella piazza IV Novembre e in via dei Nasturzi a Flumini. Sono state rispettivamente tinteggiate dagli studenti degli Istituti Comprensivi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ovviamente con l’ausilio degli operai del cantiere comunale, che hanno coordinato i lavori e si sono occupati del fissaggio della targhetta in metallo, con la relativa intestazione dell’Istituto.

Tantissimi i bambini che hanno preso parte all’iniziativa, con grande entusiasmo. Molti ragazzi e ragazze hanno preparato per la giornata appositi cartelloni, con scritte e disegni, altri hanno ‘costruito’ degli slogan tenendo ognuno in mano una lettera, altri ancora hanno onorato la giornata con canti e recite sul tema. Nel mese di settembre poi è prevista un’altra giornata di sensibilizzazione, che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole superiori.

“È stata una giornata educativa e formativa. Sia i bambini della Scuola Primaria che gli alunni delle Secondarie di Quartu hanno aderito con entusiasmo e partecipazione, mostrando grande sensibilità – commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta Cossu -. È solo un primo segnale. Questo percorso continuerà infatti a concretizzarsi con ulteriori iniziative che l’Amministrazione Comunale organizzerà nei prossimi mesi, ben consapevole che la prevenzione e la lotta contro il femminicidio parte proprio dal mondo della scuola”.

“L’Assessorato all’Ambiente e quindi il Cantiere comunale si è reso subito disponibile a partecipare a questa encomiabile iniziativa – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana -, prima di tutto sotto il profilo educativo e sociale, certificato dalla grande partecipazione dei bambini, ma anche per dare un tocco di colore ai parchi e alle piazze cittadine, quel rosso intenso che ricorda a tutti quanto sia importante la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne”.

“La panchina rossa resterà ogni giorno presente nei parchi e nelle piazze del territorio quartese come monito per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio – spiega il Sindaco Stefano Delunas -. È infatti un piccolo ‘monumento civile’ che intende rappresentare uno spazio idealmente occupato dalle donne cadute vittime di violenza. Il coinvolgimento di tutto il movimento scolastico sviluppa e fortifica l’impegno di tutta la cittadinanza. Adulti e bambini uniti su un tema fortemente attuale, uniti contro la discriminazione e la violenza, uniti per un futuro migliore”.

