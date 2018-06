I vini delle cantine isolane più prestigiose, Ferrari d’epoca e Corso Umberto che si trasformerà per una sera in Abbey Road, con gli intramontabili successi dei Beatles.

Con il Villasimius Wine Fest, in programma domani, sabato 9 giugno, il paradiso delle vacanze del Sud-Est dà il via agli eventi dell’estate 2018, che si preannuncia ricca di sorprese.

Già dalla mattina alle 11 sarà possibile ammirare in Piazza Gramsci (fronte Municipio) le 60 auto d’epoca giunte da tutta Italia, tra cui Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini e Jaguar, che resteranno in esposizione per tutto il pomeriggio.

Alle 12,30 è in programma la presentazione dell’evento a Casa Todde, alla quale prenderanno parte il sindaco, Gianluca Dessì, il presidente dell’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna, Giorgio Melis, e gli organizzatori dell’associazione culturale Event’s Partners. L’incontro sarà seguito da una degustazione dei vini della Cantina Agri Playa di Villasimius.

A partire dalle 18,30 e fino a mezzanotte, Corso Umberto diventerà per una sera la via del vino, con 20 cantine tra le più rinomate di tutta la Sardegna, tra cui la locale Colline del Vento, Argiolas, Deiana, Meloni e Locci Zuddas. Il ticket da 12 euro darà diritto a un kit degustazione, composto da calice e porta calice, e a sei degustazioni, a cui potranno essere abbinati taglieri di salumi e formaggi locali.

Sempre alle 18,30, piazza Gramsci ospiterà uno spettacolo di break dance.

Alle 21,30 avrà inizio lo spettacolo dei ‘The Vaghi’, cover band che propone un tributo ai Beatles molto accurato sia dal punto di vista musicale che scenico, con all’attivo oltre 500 concerti in tutta Italia.

Il Villasimius Wine Fest, promosso dal Comune di Villasimius in collaborazione con l’associazione Event’s Partners, sarà replicato venerdì 7 e sabato 8 luglio. Stessa formula, ma con maggiore spazio ai prodotti vitivinicoli ed enogastronomici del territorio di Villasimius. Ancora in corso di definizione il programma degli spettacoli che animeranno le due serate.

La passeggiata di Corso Umberto sarà completamente chiusa al traffico in occasione di tutte e tre le giornate.

