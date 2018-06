“Condividiamo un continente: l’Europa. Una storia e valori comuni: quelli dell’Europa”. Lo ha twittato il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del “primo bilaterale” con Giuseppe Conte, Primo Ministro italiano.

Macron aveva anche affermato, dopo un bilaterale con Donald Trump a margine del G7 in Canada, che sui dazi “c’è la volontà da tutte le parti di trovare un accordo e di avere un approccio che sia vantaggioso per tutti”. “A volte non siamo d’accordo ma ci sono preoccupazioni comuni e valori comuni”, ha aggiunto Macron.

