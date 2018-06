Altri due consiglieri comunali aderiscono a CasaPound Italia, portando a 24 il numero di rappresentanti istituzionali: si tratta di Marco Giorgi, consigliere comunale all’opposizione nel comune di Aritzo e Laura Fontana, consigliere all’opposizione nel comune di Belvì, entrambi nella provincia nuorese.

“Con immenso orgoglio do il benvenuto a Marco e Laura, primi consiglieri comunali di CasaPound nella nostra isola che, dopo una costante frequentazione nella sede di Cagliari, hanno scelto di fare un passo importante, dando ulteriore slancio al lavoro quotidiano che il movimento continua a fare da anni su tutto il territorio sardo, – dichiara il coordinatore regionale Fabio Corrias – schierati fisicamente in prima linea a difesa dei nostri concittadini, ci siamo battutti contro il crescente degrado, per il diritto alla proprietà della casa e ad una adeguata assistenza sanitaria pubblica. Questa grande svolta avviene a seguito del buon risultato conseguito alle precedenti elezioni amministrative, dove il movimento era per la prima volta candidato”.

“Convinti di questa scelta, assicuriamo che l’impegno sarà quello di farci portavoce delle esigenze degli abitanti della Barbagia Mandrolisai, zona in cui siamo eletti e in cui i servizi primari come scuola e ospedali sono a rischio chiusura, con infrastrutture abbandonate a loro stesse, – spiegano Marco Giorgi e Laura Fontana – ci faremo portatori di un fattivo dialogo con i rappresentati della comunità montana e degli altri enti locali presenti nel territorio, facendo comprendere anche a loro che il nostro avvicinamento a Casapound, potrà essere, come lo è stato per noi, da stimolo, sprone e supporto di tutte le iniziative che si faranno per il bene e la salvaguardia del territorio”.

