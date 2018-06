Nella mattinata di oggi, sabato 9 giugno, verso le 10:20, a Cagliari, una ragazza 32enne è stata avvicinata, dopo esser scesa dalla macchina, da un individuo a volto scoperto (verosimilmente del posto) a lei sconosciuto che, dopo averla bloccata con un braccio, l’ha minacciata, senza armi, intimandole di consegnargli i soldi che aveva appena prelevato (tre prelievi bancomat in via San Benedetto per un totale di 750€).

L’uomo, successivamente, le ha sferrato un pugno al volto, si è impossessato del denaro e si è dato alla fuga nelle vie limitrofe. La 32enne è stata poi trasportata all’ospedale Santissima Trinità e pare abbia riportato lievi ferite.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione.

Commenti

comments