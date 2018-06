Un motociclista tedesco di 41 anni è morto nel primo pomeriggio sulla Statale 128, in territorio di Laconi, per le gravi ferite riportate in seguito a un violento scontro con un pullman dell’Arst.

L’uomo è deceduto sul colpo. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Sorgono e le forze dell’ordine che cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

