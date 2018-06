Due anziane sorelle hanno rischiato la vita per un incendio scoppiato nella loro abitazione a Lodine (Nu). Stamani i Carabinieri di Gavoi, mentre transitavano per le vie del paese, hanno notato del fumo nero e denso che proveniva dal tetto di una casa. I militari sono immediatamente entrati nell’abitazione trovando le due signore anziane che non si erano accorte che dopo aver accesso il cammino la canna fumaria si era incendiata nella parte superiore e che le fiamme stavano per aggredire il tetto in legno.

I Carabinieri hanno quindi allertato i vigili del fuoco e provveduto a mettere in sicurezza le due anziane. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha domato le fiamme che si stavano propagando velocemente al tetto evitando che si potessero diffondere al resto della casa. Le due anziane non hanno riportato lesioni me soltanto un grande spavento.

