“Il cambio di passo dimostrato dalla Giunta nella lotta alla Peste suina africana è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Con determinazione stiamo attuando un piano di eradicazione che sta già portando a risultati molto importanti sul versante sanitario da un lato e su quello comunicativo e del supporto dell’opinione pubblica isolana dall’altro. La Regione ha messo in campo una macchina che punta ad intervenire nelle aree più critiche contro il pascolo brado illegale e in tutta la Sardegna anche con i controlli sanitari negli allevamenti. Come Assessorato abbiamo costruito nel Programma di sviluppo rurale, primi in tutta l’Unione europea, la misura sul Benessere animale per i suini che premia notevolmente chi lavora in regola e nel rispetto delle norme”.

Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, intervenendo alla due giorni di congresso regionale del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SIVEMP) a Olbia. Il segretario nazionale, Aldo Grasselli, ha evidenziato il grande lavoro che stanno svolgendo i Servizi veterinari sardi sul fronte del contrasto alla PSA. A tal proposito ha chiesto che vengano adeguatamente supportati, anche sul fronte della sicurezza e delle intimidazioni che colpiscono validi professionisti impegnati, ogni giorno, a verificare il rispetto delle regole e delle norme igienico-sanitarie.

Nelle attività congressuali, oltre a Grasselli, sono intervenuti il Segretario regionale, Massimiliano Picoi, Angela Vacca della Segreteria nazionale, il Direttore sanitario dell’ATS, Francesco Enrichens, il Direttore dell’ASSL di Olbia, Antonella Virdis, il Coordinatore regionale ATS per la PSA, Franco Sgarangella, il Presidente dell’Ordine provinciale dei veterinari, Giovanni Cubeddu, e altri numerosi partecipanti. Nei suoi saluti istituzionali, anche il sindaco Settimo Nizzi ha sottolineato la necessità di proseguire con tenacia nella lotta per l’eradicazione della PSA in Sardegna.

Commenti

comments