Questa notte, a Monserrato, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia Ignazio Espis, 30enne già noto alle forze di polizia.

Secondo i militari l’uomo, per estorcere del denaro, ha aggredito i genitori.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di arrestarlo: il ragazzo ha però dato in escandescenze ed è stato quindi immobilizzato. Ora si trova piantonato al pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, in attesa di essere portato nelle camere di sicurezza di Quartu Sant’Elena. L’udienza di convalida è stata fissata per la mattinata di domani 11 giugno.

