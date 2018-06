Diversi interventi da parte dei carabinieri per maltrattamenti un famiglia nel Sud Sardegna.

A Cagliari ieri i militari sono intervenuti intorno alle 21:45 in via Isola Di San Pietro, in aiuto di una 47enne di Quartucciu a seguito di una aggressione subita dal proprio compagno.

E per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato anche Ignazio Espis, 30enne già noto alle forze di polizia. Secondo i militari l’uomo, per estorcere del denaro, ha aggredito i genitori.

Sono scattate le manette anche per un 55enne pregiudicato a Iglesias che, ubriaco, ha aggredito alcuni camerieri e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Accompagnato con difficoltà in caserma, i militari hanno scoperto che l’uomo era già stato affidato in prova ai servizi sociali e che per espressa prescrizione aveva obbligo di rientrare in casa prima delle 23 e di non bere alcolici.

Solo davanti a tutto ciò la moglie dell’uomo ha avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti e le vessazioni subite dal marito: l’ultimo episodio, secondo il racconto della donna, era risalito a poche ore prima.

I carabinieri hanno inoltre arrestato anche un 47enne a Sant’Antioco sempre per maltrattamenti in famiglia.

