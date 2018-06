Una lite probabilmente scaturita dalla fine di una relazione sentimentale, sfociata in un’aggressione. È capitato ieri sera in via Isola Di San Pietro, a Cagliari. I carabinieri hanno infatti denunciato per atti persecutori e lesioni personali un cagliaritano di 55 anni.

L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L’uomo ha aggredito con dei pugni al volto l’ex fidanzata, procurandole un trauma cranio facciale e la rottura del setto nasale, per poi scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.

