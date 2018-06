C’è anche una vecchia conoscenza della Serie A tra i protagonisti della nuova stagione della Serie Aon di beach soccer, in corso di svolgimento sulla spiaggia del Poetto a Quartu Sant’Elena. Si tratta di Giuseppe Mascara, il quale dopo aver incantato gli stadi di tutta Italia con la maglia del Catania, siglando reti indimenticabili come quel tiro da centrocampo in un derby contro il Palermo o l’eurogol a San Siro contro l’Inter, ha iniziato la sua nuova avventura nel beach soccer con il Chancebet Canalicchio.

Mascara, classe 1979, tocco elegante, tecnica sopraffina e giocate geniali, numero 7 della formazione catanese (soprannominato non a caso “Playstation”) ha messo in mostra tutto il suo repertorio trovando anche un grande gol di tacco al debutto assoluto nella partita contro l’Ecosistem Catanzaro.

Oggi sulla sabbia del Poetto ultima giornata di partite della prima tappa del massimo campionato. In gara anche una squadra sarda, l’Alpitour Villasimius.

