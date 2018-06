La Guardia costiera ha trovato il corpo senza vita di un uomo vicino all’isola di Soffi, nei pressi della Costa Smeralda.

Non si conoscono ancora i particolari e le forze dell’ordine stanno in queste ore accertando l’identità dell’uomo e le cause del suo decesso.

(Notizia in aggiornamento)

