Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti, dopo un salvataggio avvenuto ieri notte da parte della nave Acquarius ha chiesto di essere autorizzata all’attracco e si sta dirigendo verso l’Europa. Se confermato, sarebbe un’azione senza precedenti decisa da Matteo Salvini.

Erano 629 i migranti a bordo dell’Aquarius di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, che stava facendo rotta verso un porto di sicurezza ancora non assegnato. Tra loro c’erano 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Sono state complessivamente sei le operazioni di soccorso effettuate.

Stando a quanto Salvini ha dichiarato anche in una lettera inviata alle aurotirà maltesi, se l’isola-Stato non le permetterà di attraccare scatterà lo stop voluto dal vicepremier leghista e all’imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia.

