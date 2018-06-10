Chiusi i seggi delle Amministrative2018, è cominciato lo spoglio delle schede per il comune di Iglesias. Ecco i risultati in tempo reale:
|Candidati Sindaco e Liste
|Voti
|%
|GARAU FEDERICO
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|MOVIMENTO 5 STELLE
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|PISTIS VALENTINA
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|–
|FRATELLI D’ITALIA
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|–
|LISTA CIVICA – CAS@IGLESIAS
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|–
|RIFORMATORI SARDI
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|–
|LISTA CIVICA – IGLESIAS IN COMUNE
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|–
|FORZA ITALIA
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|–
|Totale liste
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|–
|USAI MAURO
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|–
|PARTITO DEMOCRATICO
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|–
|LISTA CIVICA – RINNOVA IGLESIAS
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|LISTA CIVICA – PIAZZA SELLA
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|LISTA CIVICA – IL TUO SEGNO PER IGLESIAS
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|Totale liste
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|MURRU CARLO
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|LISTA CIVICA – PROGETTO PER IGLESIAS
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|LISTA CIVICA – IGLESIAS RISORGE
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|Totale liste
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|OUG ASMAA
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|SINISTRA – SARDA
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