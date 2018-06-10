Chiusi i seggi delle Amministrative2018, è cominciato lo spoglio delle schede per il comune di Iglesias. Ecco i risultati in tempo reale:

Candidati Sindaco e Liste Voti %
GARAU FEDERICO
MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE
PISTIS VALENTINA
FRATELLI D'ITALIA FRATELLI D’ITALIA
LISTA CIVICA - CAS@IGLESIAS LISTA CIVICA – CAS@IGLESIAS
RIFORMATORI SARDI RIFORMATORI SARDI
LISTA CIVICA - IGLESIAS IN COMUNE LISTA CIVICA – IGLESIAS IN COMUNE
FORZA ITALIA FORZA ITALIA
Totale liste
USAI MAURO
PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO
LISTA CIVICA - RINNOVA IGLESIAS LISTA CIVICA – RINNOVA IGLESIAS
LISTA CIVICA - PIAZZA SELLA LISTA CIVICA – PIAZZA SELLA
LISTA CIVICA - IL TUO SEGNO PER IGLESIAS LISTA CIVICA – IL TUO SEGNO PER IGLESIAS
Totale liste
MURRU CARLO
LISTA CIVICA - PROGETTO PER IGLESIAS LISTA CIVICA – PROGETTO PER IGLESIAS
LISTA CIVICA - IGLESIAS RISORGE LISTA CIVICA – IGLESIAS RISORGE
Totale liste
OUG ASMAA
SINISTRA - SARDA SINISTRA – SARDA

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