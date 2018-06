I segni di Fuoco saranno molto pensierosi a causa di vecchie ruggini appartenenti al passato. L’amore si fa, nonostante tutto ciò, audace ed intrigante. Bene la sfera lavorativa, anche se non mancherà qualche disputa fastidiosa con colleghi o superiori! Passiamo ai segni di Terra. Settimana interessante, decisiva, utile per porre finalmente le basi per relazioni solide e durature. In ambito lavorativo, fioccheranno lodi, promozioni, riconoscimenti. Gli obiettivi di carriera si fanno concreti e facilmente realizzabili grazie a mezzi e risorse già in possesso! I segni d’Aria, estroversi e col desiderio di divertirsi, incontreranno persone nuove con le quali pensare al futuro insieme e perché no, anche per ridere un po’! In ambito professionale, bisognerà ragionare su ciò che si ha e su come cambiarlo in meglio. In arrivo progetti nuovi e situazioni che garantiscono successo e fortuna. E per finire i segni d’Acqua. Le stelle promettono decisioni importanti e, dopo tanto penare, occasioni d’oro per migliorare lo status quo delle cose sia in ambito privato che professionale. Occorrerà essere poco riflessivi e lasciarsi andare un pochino di più per brindare ad un successo tanto bramato. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: sarete molto introversi. Qualche brutto pensiero turberà il vostro animo rendendovi pigri ed inquieti. Per fortuna, tutto migliorerà nel fine settimana quando ritroverete le energie psico-fisiche giuste per reagire! L’oroscopo annuncia che chi ha chiuso una relazione sofferta vorrà ritornare sui propri passi… niente di più errato! Gli astri spingono a guardare avanti senza rimpianti e rimorsi! Le coppie ben collaudate, invece, passeranno giornate nel complesso serene. E forse, dovranno sforzarsi più del previsto per affrontare nel modo giusto una complicazione di natura pratica. I single faranno incontri intriganti e gli appuntamenti saranno pronti a stupire in quanto non finiranno solo con un semplice bacio! Iniziare una love story in questo periodo è perfetto! La relazione avrà caratteristiche di passionalità e stabilità.

Lavoro: chi ha attraversato una fase un po’ complicata, potrà contare su un vero e proprio risveglio dell’intraprendenza e dell’ambizione che guideranno verso traguardi insperati. Purtroppo ci saranno dispute e questioni di ordine burocratico da risolvere ma… niente e nessuno vi spaventerà! Una leggera inquietudine contraddistinguerà i nativi alle prime armi, ad esempio quelli che da poco si sono inseriti in una nuova realtà lavorativa. Lasciarsi consigliare da una persona esperta è la soluzione migliore in caso di dubbi e perplessità. C’è chi, inoltre, dovrà affrontare un cambiamento. Non sarà facile ma nemmeno impossibile! L’oroscopo annuncia l’inizio di una fase rivoluzionaria per chi è libero professionista: nuovi clienti, possibilità di investire in nuove risorse.

Toro

Amore: disaccordi ed incomprensioni su questioni di tipo famigliare hanno caratterizzato le vostre giornate. Adesso le stelle annunciano che i battibecchi saranno solo un lontanissimo ricordo! Chi ha chiuso una relazione logorata dalle incertezze dovrà ritenersi fortunato della scelta fatta. All’orizzonte s’intravedono timide ma importanti conoscenze. E’ questa una settimana veramente decisiva per poter edificare qualcosa di nuovo. Chi un partner già ce l’ha penserà e pianificherà in grande: matrimonio, casa, figli. Chi, invece, è single riuscirà a porre le basi per rapporti o amicizie solide e durature, dalle grandi prospettive. Per favorire il massimo della sensualità, provate a svecchiare il guardaroba adottando un look più grintoso ed irriverente farete faville!

Lavoro: chi lavora alle dipendenze altrui sarà premiato con lodi e grandi passi in avanti. Gli ingredienti giusti per affrontare le prossime giornate sono pazienza, determinazione e prudenza. Sarete inarrestabili, niente riuscirà a bloccare il vostro successo. Qualche spesa di troppo, come annuncia l’oroscopo, procurerà stress e tensioni. Marte, per fortuna, vi dono l’energia che occorre per affrontare le sfide dei prossimi giorni. Urano, invece, sorprese inaspettate, si tratterà di notizie attese da tempo. Controllate la posta elettronica nei prossimi giorni, potrebbero arrivare risposte o riscontri molto interessanti. Le stelle spingono ad impegnarsi di più se si vuole raggiungere la meta prefissata in tempi record, agite subito, non pensateci due volte!

Gemelli

Amore: le storie che inizieranno in questo periodo saranno contraddistinte da Eros, divertimento e tanta passione. I single, pertanto, possono fare salti di gioia! Se il dialogo in una relazione di lunga data langue, fate di tutto per ripristinarlo. Una situazione sentimentale incerta andrà valutata per quello che è realmente, senza fantasie, ma basandosi su dati reali e certi. I cuori solitari che hanno vissuto momenti critici con ex partner o nuove conoscenze riusciranno a gettarsi le insicurezze alle spalle ed a sorridere di più. Le coppie che vivono a distanza potranno sfruttare diverse occasioni per stare più tempo insieme e per pensare a come vedersi di più. Venere dispensa doni bellissimi: sguardi ammiccanti e colpi di fulmine!

Lavoro: grinta ed energia saranno i vostri assi nella manica per eccellere, per non lasciarvi sfuggire occasioni importanti. Chi non ottiene ciò che vuole, deve insistere e chiedere aiuto ad un esperto per risolvere un problema importante di natura legale o burocratica. Trattare in questa settimana vi riuscirà benissimo e vedrete le entrate lievitare grazie a rimborsi oppure a guadagni extra. L’oroscopo annuncia l’arrivo di situazioni pronte a portare tanta fortuna. Mercurio è positivo e rinsalda magicamente quei rapporti con colleghi e collaboratori che erano stati interrotti. Di coraggio ne avrete tantissimo e potrete sfruttarlo nei colloqui o durante gli esami. Per non cadere dalla padella alla brace, valutate con attenzione tutto ciò che vi viene proposto.

Cancro

Amore: impegnatevi seriamente a sciogliere i nodi che hanno logorato la vostra unione e provate a superare divergenze e diversità di punti di vista aprendovi all’altro, ascoltando di più esigenze e richieste della persona che avete al vostro fianco. Venere, come svela l’oroscopo, vi aiuta a rimettervi in gioco, niente e nessuno sembrerà arrestare la vostra corsa! I single non dovranno aspettare secoli prima di fare il primo passo ma farsi avanti con coraggio! Se il vostro desiderio è formare una famiglia, potrete sfruttare queste prossime giornate per realizzare tutti i vostri sogni. Nido d’amore, dolcezza e tenerezza, i giochi astrali rivelano che presto tutto ciò troverà effettiva realizzazione. L’abbraccio protettivo di un amico al quale confiderete un segreto vi farà apparirà chiaro qualcosa di molto importante: il vostro confidente è in realtà un potenziale partner!

Lavoro: con l’appoggio di Giove, riuscirete a tagliare traguardi, sia professionali che di studio, molto importanti. La creatività, nel corso di questa settimana, si esprimerà ai massimi livelli. Molto favoriti i nativi che svolgono attività artistiche ed in particolare gli artigiani. Riuscirete a comunicare ed a dialogare con colleghi o dipendenti in tutta tranquillità e tutto ciò vi terrà alla larga da equivoci e pettegolezzi. Chi desidera un cambiamento, dovrà agire con i piedi di piombo per evitare salti nel buio. Tutto ciò che fate adesso sarà protetto da influssi planetari positivi. Tuttavia, non fate il passo più lungo della gamba per evitare complicazioni di natura gestionale. C’è chi riuscirà a guadagnarsi un incarico molto prestigioso, ci sarà da sudare, ma ne varrà veramente la pena!

Leone

Amore: se siete alla ricerca di un amore folle, passionale, da Oscar, le stelle rivelano che è arrivato il momento tanto atteso. Nei prossimi giorni, otterrete dichiarazioni d’intenti, proposte e sarete molto molto desiderati e corteggiati. Venere accende di una luce nuova la vostra bellezza, esalta il vostro look e vi rende molto irriverenti, farete colpo a prima vista! I cuori solitari si prenderanno una bella cotta per una persona “opposta”, non tiratevi indietro per la paura di non essere all’altezza o perché spaventati dalla diversità dei punti di vista! Chi ha famiglia dovrà occuparsi di spese e scadenze che procureranno agitazioni, per fortuna il sostegno del partner renderà tutto più leggero. Non date troppa importanza ad una persona che, in realtà sta soltanto perdendo tempo, potrebbe nascondere qualcosa che non vi piace, tenete gli occhi bene aperti.

Lavoro: mantenete sotto controllo le spese, i guadagni sono buoni, stabili, ma è sempre bene tenersi al riparo dagli imprevisti! In ufficio, non alimentate inutili polemiche, meglio concentrarsi sul proprio lavoro senza pensare a quello altrui! Urano dissonante fa aumentare il carico di incombenze senza, in apparenza, alcun giovamento. Ci saranno questioni da affrontare con chiarezza e lucidità, sforzatevi e tutto ritornerà come prima. Sta cambiando in positivo il rapporto di stima e di fiducia che avete con voi stessi, mettetecela tutta per non stressarvi. Gli influssi stellari suggeriscono di osare: fate prevalere il vostro senso esploratore accettando incarichi o ruoli mai provati prima di questo momento. Dovrete essere molto perseveranti in una questione legale, non mollate proprio adesso!

Vergine

Amore: settimana ricca di sorprese, ove potrebbero nascere storie d’amore da film e ove non è detto che non possano sbocciare relazioni parallele o “clandestine” per un segno riflessivo e concreto come il vostro, non sarà difficile trarre le giuste conclusioni. Chi ha vissuto una separazione, avvertirà forte il desiderio di sentirsi nuovamente legato ad una persona, di rimettersi in pista e sappiamo che lo farà con una grinta ed una determinazione mai viste prima d’ora! Le unioni in bilico conosceranno ancora momenti connotati da dubbi e perplessità. L’oroscopo promette che molte relazioni riusciranno finalmente a trovare validi spunti per chiarirsi e ritornare ad essere unite come un tempo. Punti fermi, continuità e intesa perfetta saranno gli ingredienti che aiuteranno le coppie ben collaudate a resistere alle intemperie.

Lavoro: se vi trovate in una nuova realtà lavorativa, dosate con estrema cautela i consigli che provengono dalla bocca di chi ne sa meno di voi. E’ consigliabile restare con i piedi per terra. E soprattutto, approfondite delle questioni o situazioni legate alla vostra attività avvalendovi di intermediari. Non immaginate reazioni e discorsi, agite e approfondite. Marte concede molta energia, sfruttatela per raggiungere traguardi ed obiettivi. Un contenzioso di natura economica sarà finalmente chiarito. Dimostratevi ragionevoli nei confronti di un collega o collaboratore che mostra discontinuità e scarsa voglia di lavorare. In arrivo novità da cogliere al volo per chi si sta affacciando al mondo del lavoro. La Fortuna è dalla vostra parte, ma ricordate che ci vuole tanta pazienza per godere appieno dei suoi frutti.

Bilancia

Amore: il rapporto cambia, ci saranno nuovi stimoli intellettuali che cattureranno non solo la vostra attenzione ma anche quella della persona amata portando l’intesa alle stelle! L’oroscopo preannuncia una fase tranquilla, distesa, senza grossi scossoni. Il cuore dei single batte forte forte! Ma attenzione, potreste arrivare a mettere in discussione una nuova conoscenza a causa del nervosismo. Nei prossimi giorni, riflettori puntati sul ritorno di un ex fiamma che scombussolerà non poco il vostro equilibrio interiore. La settimana, dunque, potrebbe regalare una svolta oppure portare bellissime sensazioni. Chi è reduce da una situazione o storia difficile, non deve arrendersi in alcun modo ma continuare a credere, nonostante le difficoltà, all’amore con la A maiuscola!

Lavoro: non c’è spazio per le incertezze! Ambizione, determinazione e audacia vi spingeranno verso traguardi insperati. C’è ancora tanto da fare, ma presto brinderete ad un successo di carriera che vi farà ritornare il sorriso sulle labbra. Affari e compravendite andranno benissimo. In arrivo, notizie o favori attesi da tempo. Chi sta cercando un impiego ed è fermo già da un po’, otterrà una chiamata o un riscontro interessante. Sul posto di lavoro, vi capiterà di sbottare a causa dei troppi compiti da portare a termine, non mollate! E soprattutto, ricordate che per trovare la soluzione giusta occorre non impantanarsi nel nervosismo ma reagire agli intoppi con pazienza e prudenza. La situazione astrale è in netto miglioramento e l’oroscopo annuncia che anche i vostri guadagni non saranno male!

Scorpione

Amore: Venere, intrigante e maliziosa, aiuta i single desiderosi di vivere storie da capogiro a farsi avanti senza remore, paure e soprattutto, senza pensare al passato. Una persona che vi piace molto continuerà a sfuggirvi di mano, fategli capire con chiarezza cosa provate e poi tirate le somme! Le coppie ben collaudate vivranno atmosfere gioiose e felici. In casa, regnerà intesa, collaborazione, confronto sincero, il mix giusto per andare d’amore e d’accordo! Sul finire della settimana, però, sarete parecchio irritabili. E ovviamente il rapporto con la dolce metà potrebbe risentire del vostro umore altalenante. Per fortuna, i pianeti sono completamente dalla vostra parte ed aiuteranno a sciogliere nodi e tensioni in un batter d’occhio!

Lavoro: è questa la settimana giusta per avanzare proposte al capo o ancora per affrontare test e colloqui con grinta e coraggio. Riuscirete a fare di più e andrete dritti, spediti verso la meta da raggiungere. Problemi di natura pratica sembreranno rallentarvi per fortuna, avrete le energie psicofisiche che servono per non andare incontro al caos. I rapporti con colleghi e superiori si fanno più distesi. In ufficio, regnerà un clima collaborativo, propositivo! I nuovi influssi planetari aiutano a non cadere nella banalità. Eseguirete i compiti che vi verranno assegnati egregiamente. E in molti casi, riuscirete a stupire il capo! Ma ancora, i nuovi giochi astrali danno una mano a non cedere alle emozioni durante eventi o meeting collegati alla vostra attività che vi vedranno assoluti protagonisti.

Sagittario

Amore: in arrivo nuove amicizie pronte a nascondere desideri, pronte ad evolvere in amore! Sarà bene coltivarle per ritrovarsi con un partner al proprio fianco a pochi giorni dall’inizio dell’estate! Qualcuno si farà risentire, ma non sarà la persona che attendete da tempo, pazienza! Sarete molto attivi sui social, vi piacerà stare in mezzo alla gente e attirerete molti consensi. Le coppie litigiose, finalmente, dopo settimane intere passate a battibeccare, conosceranno una “tregua”. Non si sa quanto durerà, dipenderà tutto da voi! Le stelle rivelano che crisi e incomprensioni andranno gestite con molta delicatezza. Chi è indeciso o dubbioso riguardo ad una questione di cuore, dovrà prestare attenzione a non confidare cose intime e private a persone che non meritano la vostra fiducia.

Lavoro: Marte aiuta a concludere, con la massima concentrazione, quelle trattative che risultano snervanti. Momenti di revisione per chi svolge attività legate al settore finanziario. Il nuovo mix planetario aiuta a concentrarsi, come svela l’oroscopo, solo su ciò che conta realmente e ad abbandonare il superfluo. Ciò andrà a riguardare anche le uscite. Organizzate al meglio le incombenze in ufficio. Il capo potrebbe rimproverarvi, trovarvi distratto o disordinato. Le stelle consigliano, inoltre, di non accollarvi compiti o mansioni che non vi riguardano. State pensando di trasferirvi? Agite con cautela per non correre il rischio di accettare lavori molto pesanti ma nel contempo, malpagati. Impostate già a partire dalle prossime settimane gli obiettivi da perseguire entro i prossimi mesi, vedrete che vi troverete benissimo!

Capricorno

Amore: settimana di chiarimenti, amicizie ed incontri molto bollenti! Con il partner, vivrete giornate interessanti: progetterete, viaggerete, starete insieme in completa armonia. Pensare ad un erede oppure al matrimonio se non lo avete ancora fatto è la soluzione migliore. L’oroscopo annuncia che i single alla ricerca di un amore folle ma solido, che resista e migliori nel tempo saranno accontentati. Questi giorni sono ottimi per fare alla persona che stuzzica già da un po’ la vostra curiosità discorsi chiari e limpidi, senza ombre, rivelatori di intenzioni e propositi bellissimi. In arrivo relazioni dai forti slanci passionali caratterizzate, nel contempo, da quegli ingredienti giusti e tanto ricercati per far funzionare un rapporto: fiducia, intesa, stabilità.

Lavoro: non ci sono ostacoli, sarete praticamente scaltri, inarrestabili e ricchi di idee che riusciranno a sbalordire chi è intorno a voi! State sopportando carichi pesanti sulla schiena? Non mollate proprio adesso! Un altro piccolo sforzo e raggiungerete il traguardo sognato. Molti di voi, riprenderanno strade interrotte: corsi di formazione, percorsi universitari, hobby, etc. Dentro di voi brama la voglia di staccare la spina, di partire e godersi un po’ di relax. Presto tutto ciò sarà possibile anche grazie al miglioramento della vostra situazione finanziaria. Energie psicofisiche al top e voglia di recuperare il tempo perduto vi consentiranno di risolvere questioni e problemi che, fino ad ieri, sembravano impervie montagne da scalare.

Acquario

Amore: chi è in cerca di una relazione libera e spassionata, senza troppi “ma” e “se” ma soprattutto, scevra di regole, gelosie ed imposizioni potrà finalmente ritenersi fortunato! L’oroscopo annuncia un periodo roseo per i sentimenti, ove potrete sbloccare tutte quelle questioni che hanno provocato scossoni e turbamenti nel vostro cuore. Continuate a coltivare, proprio come già state facendo, la vostra predisposizione a venire incontro ai bisogni dell’altro. Chi, invece, spera di chiudere il più veloce possibile con il passato deve guardarsi intorno un po’ di più e soprattutto, prendere consapevolezza che la forza per riuscirci è dentro di sé! Chi è stato mollato o ha subito un tradimento potrà prendersi, inoltre, una bella rivincita.

Lavoro: riuscirete a portare a termine con successo tutti i compiti prefissati e ad ottenere lodi e preziosi riconoscimenti. Chi intende iniziare un nuovo percorso, sia di studio che legato alla professione, può farlo senza troppi timori e paure. Ci vuole tanto coraggio ma… voi ne avete da vendere! Nei giorni centrali della settimana, avrete l’occasione per risolvere un problema che vi ha tenuto per lungo tempo bloccati. I liberi professionisti dovranno incrementare le occasioni di socialità se intendono attirare nuova clientela e come rivela l’oroscopo settimanale, riusciranno perfettamente nel loro intento. La situazione finanziaria si mantiene stabile nonostante qualche cambiamento a casa che, in certi momenti, sembrerà paralizzarvi.

Pesci

Amore: non aiuta essere troppo schivi e riservati… è arrivato il momento di lasciarsi andare alle emozioni! Intuitivi e sensibili quali siete, non vi risulterà affatto difficile accorgervi di certe sensazioni, i single desiderosi di coronare un sogno d’amore otterranno una notizia molto gradita! L’oroscopo preannuncia una fase molto interessante per le coppie “giovani”, appena sbocciate. Riusciranno, giorno dopo giorno, a rafforzare quegli aspetti che mancano ancora nella relazione, quelli cioè su cui bisogna ancora “lavorare” tanto: dialogo, complicità, etc. Siete dei romanticoni e se state sognando un appuntamento o un incontro che vi faccia vibrare l’anima, servitevi di questi giorni. Chi è in cerca di un flirt scacciapensieri incontrerà molto presto una persona interessante con la quale condividere letto ed idee.

Lavoro: prendere decisioni importanti è la parola d’ordine. E’ il momento di farlo perché sarete coerenti con i vostri pensieri e soprattutto, sarete dotati di estrema lungimiranza che vi consentirà di effettuare scelte molto sensate, con un occhio attento verso il futuro. Sia chi lavora alle dipendenze altrui che chi è libero professionista, riuscirà ad avere buone notizie. Che si tratti di una proposta, di una occasione d’oro da prendere al volo oppure di un riconoscimento, quel che è certo è che vi renderà felici e gioiosi! Il cielo di giugno è sgombro di nubi, come riporta l’oroscopo, tutto procede con il vento in poppa. Il capo potrebbe richiedervi qualche straordinario, valutate con estrema attenzione se ne vale la pena. Lucidità e concentrazione saranno i vostri assi nella manica che vi permetteranno di non commettere passi falsi. Benone tutte le attività connesse al turismo, all’arte ed alla pubblicità.

Commenti

comments