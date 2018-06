E-state in Corso per riempire il centro storico di giochi, manifestazioni, sport, danza, vino, birra e buona cucina. È la sesta edizione. Il calendario degli eventi in programma nel Corso Vittorio Emanuele è pronto: il prossimo fine settimana spazio a torri, regine e Alfieri per Scacco matto, con una scacchiera gigante e tante altre sistemate lungo il percorso per coinvolgere i partecipanti in appassionanti partite. Si continua poi con lo sport in piazza e con il teatro.

“Eventi pensati per tutti – ha detto l’assessora delle attività produttive e del turismo Marzia Cilloccu – con il massimo coinvolgimento delle famiglie. Corso e piazza Yenne, dopo i lavori, sono un punto di aggregazione molto importante di Cagliari”. A luglio il primo weekend sarà dedicato ai vecchi giocattoli. “Sono tre mesi molto fitti – ha detto il presidente dell’associazione Centro commerciale naturale Corso Vittorio Emanuele Frongia – con eventi molto richiesti anche dai tour operator”.

Il programma terrà compagnia a cagliaritani e turisti anche nel fine settimana che precede Ferragosto. Tra gli obiettivi della manifestazione anche quello di far conoscere la passeggiata non solo d’estate, ma tutto l’anno. Da luglio gli appuntamenti coinvolgeranno anche piazza Yenne. Confesercenti – con il suo presidente provinciale Davide Marcello – ha annunciato la prossima costituzione di una federazione di consorzi e associazioni di strada anche per dare delle indicazioni a chi è alle prime armi.

Commenti

comments