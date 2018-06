Eletto sulla carta, ma senza l’ufficialità da parte del Viminale: almeno sino alle 11 di questa mattina. Succede anche questo in Sardegna. protagonista il sindaco di Budoni, sulla costa nord orientale dell’Isola, Giuseppe Porcheddu. Aveva già festeggiato per la vittoria ben oltre il 50% alle prime luci dell’alba, ma questa mattina i dati non erano stati ancora caricati nel sistema nazionale del Ministero dell’Interno e comparivano solo sul sito internet del Comune.

Un piccolo giallo che si è risolto pochi minuti fa con la conferma da parte del Viminale. Con l’ufficialità di Budoni sono così 36 i Comuni dell’Isola nei quali è stato eletto il sindaco e i consiglieri comunali. Due invece, Assemini e Iglesias, i centri con oltre 15mila abitanti nei quali si dovrà svolgere il ballottaggio per assegnare la carica di sindaco.

Ad Assemini è in vantaggio sulla coalizione del centrodestra – dove la Lega è alleata con il Partito Sardo d’Azione – il Movimento Cinquestelle. A Iglesias è avanti il centrosinistra che dovrà vedersela con la coalizione di centrodestra. Solo terzo il candidato pentastellato.

Commenti

comments