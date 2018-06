Durante la notte appena trascorsa, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne del posto, disoccupato, con precedenti di polizia, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

In particolare, i militari sono intervenuti presso l’abitazione dove il ragazzo viveva con i genitori, che negli ultimi tempi avrebbero subito minacce e offese da parte del figlio. Durante la scorsa notte si è verificato l’ultimo episodio di violenza che ha fatto scattare le manette ai polsi del 32enne. I carabinierim intervenuti su segnalazioni dei residenti, hanno accertato che il giovane dopo aver minacciato i genitori, li ha aggrediti fisicamente, dapprima colpendo con un pugno al volto il padre e poi tentando di lanciare un cesto di frutta in ceramica contro la madre.

Riportata la calma a seguito dell intervento dei militari, il ragazzo ha lanciato un coltello da cucina contro il padre, senza ferirlo, per cui è stato immediatamente arrestato. L’episodio di violenza sarebbe scaturito per futili motivi, ma sono in corso attività investigative che, per il momento, hanno portato ad accertare che l’arrestato abusi di sostanze alcoliche e stupefacenti.

