Incidente stradale questa mattina sulla Statale 195racc, in direzione Cagliari.

Una 19enne di Elmas a bordo di una Chevrolet Matiz, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare il guard rail, ribaltandosi poi sul fianco destro. L’auto ha percorso circa 70 metri sul fianco prima di fermarsi sul lato destro della strada.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato la conducente e il suo passeggero (un 21enne di Pula) rispettivamente al Policlinico e all’ospedale Marino, entrambi con assegnato codice giallo.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia municipale.

