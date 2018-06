“A pochi giorni dall’entrata in carico del nuovo governo, già si è mostrato il segno delle politiche di questo nuovo esecutivo”. Lo scrive l’associazione universitaria Unica 2.0, che ha annunciato di voler scendere in piazza contro la scelta da parte del nuovo Ministro degli Interni Salvini di chiudere i porti all’attracco delle navi “che si occupano di salvare le vite dei migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo”.

“Questo divieto non vale solo per la nave Aquarius, con a bordo 629 persone, di cui 123 minorenni e 11 bambini, ma per tutte quelle navi che adempieranno al loro dovere di salvare vite umane. Ad un’Italia e ad un’Europa del filo spinato, della xenofobia e dell’odio rispondiamo con un’Italia ed un’Europa dell’apertura, dell’inclusione e della solidarietà.

“Per questo – si legge in una nota dell’evento Facebook – lanciamo una manifestazione popolare per stasera alle ore 20 in piazza Deffenu, vicino alla fontana, e chiediamo a tutte le associazioni di Cagliari e a tutta la cittadinanza di aderire: oggi è il momento della mobilitazione, non ci gireremo dall’altra parte”.

