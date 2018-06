Nella tarda serata di oggi, lunedì 11 giugno, verso le 20:00, un equipaggio della Radiomobile ha ingaggiato un inseguimento in via Cadello con un pregiudicato 35enne.

La corsa è terminata con un incidente in via Is Mirrionis, il giovane infatti, con la sua macchina, è rimasto incastrato tra l’auto dei militari e quelle in sosta.

Il 35enne, probabimente ubriaco, è stato arrestato per resistenza. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

