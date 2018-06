I vigili del fuoco sono intervenuti a Sinnai, in via Piave, per un incendio in uno scantinato in concessione al Comune. Sono andate in fiamme le tende, del materiale plastico e cartaceo, nonché diversi mobili.

I vigili hanno spento immediatamente il rogo. In questo momento una squadra sta operando anche con l’utilizzo di un eletro-ventilatore per favorire la fuoriuscita del fumo. Tre gli automezzi utilizzati, tra cui un autopompa serbatoio supportata da un autobotte e un carro Ara. I vigili stanno utilizzando le maschere per operare all’interno della struttura.

L’intervento, fanno sapere i vigili, è ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

