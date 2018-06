Il faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong-un è andato “molto, molto bene”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, per il quale i due già hanno una “eccellente relazione”. Con Kim “risolveremo un grande problema, un grande dilemma”, ha aggiunto Trump nel summit sul nucleare con il leader nordcoreano, assicurando che “lavorando insieme ce ne faremo carico”.

Trump e Kim si sono incontrati al Capella Hotel di Singapore, scambiandosi una robusta stretta di mano. “E’ un onore essere qui”, ha detto Trump. Il presidente americano prevede di avere con lui una “relazione formidabile”. Prima di dare il via al faccia a faccia di 45 minuti, assistiti solo dagli interpreti, Trump ha detto di sentirsi “veramente bene”. “Avremo una grande discussione e un rapporto eccezionale”, ha aggiunto il tycoon nelle brevi dichiarazioni per i media avendo Kim seduto sulla poltrona alla sua sinistra. “Non era facile arrivare qui… C’erano ostacoli ma li abbiamo superati per esserci”: lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, prima del faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump.

“Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy… Un film di fantascienza”: sono le parole che avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump dopo la loro stretta di mano, secondo la traduzione del suo interprete registrata dalla Cnn e diffusa dal pool dei giornalisti della Casa Bianca che segue l’evento.

