La notizia non è ancora confermata, ma il sito Euronews che ha una giornalista sulla nave di Sos e Msf ha annunciato che la Ong ha deciso di non fare rotta verso la Spagna, troppo rischioso.

Raggiungere Valencia significa sottoporre i migranti a ore estenuati di viaggio. A bordo c’è ancora cibo e acqua ma non sufficienti per i giorni necessari a raggiungere la Spagna: l’equipaggio ritiene che sia comunque rischioso.

Dopo aver avuto tutte le autorizzazione per l’atracco in Spagna la nave umanitaria per molte ore è rimasta nella stessa posizione vicino a Malta e ora la notizia della decisione di puntare sull’Italia creerà nuove forti polemiche.

