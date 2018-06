I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Tempio Pausania (Ss) hanno scoperto un’azienda, amministrata da un imprenditore gallurese, che opera nel settore delle costruzione residenziali e non che è risultata come evasore fiscale.

Il controllo dei finanzieri ha permesso di ricostruire quanto effettivamente guadagnato dall’imprenditore gallurese tra il 2013 e il 2017, attraverso il conteggio dei documenti fiscali emessi, senza però che gli stessi siano stati annotati correttamente in contabilità.

I baschi verdi hanno quindi recuperato a tassazione cospicui elementi sottratti all’Erario ed omessi versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto: nello specifico sono stati segnalati al Fisco ricavi non dichiarati per 1.467.792 euro e accertati omessi versamenti dell’Iva per 146.779 euro, oltre a quasi 10 mila euro di ritenute non versate. Inoltre, al termine del controllo, il titolare della ditta verificata è denunciato per i reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione.

