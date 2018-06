“Nonostante la disponibilità della Spagna la nave Aquarius vorrebbe a tutti i costi attraccare in Italia. Ciò significa che finalmente è stato squarciato il velo di ipocrisia che ha accompagnato le politiche della sinistra italiana: non c’è solidarietà, è solo business, nuovo schiavismo. Ora il governo deve resistere ed opporsi perchè finalmente l’Europa è stata richiamata ad una condivisione di un problema enorme finora affrontato solo dal nostro Paese”. Lo afferma il consigliere regionale della Sardegna Marcello Orrù (Fdi) in merito al destino della nave Ong Aquarius con 639 migranti a bordo.

“Chissà perchè ma ho la brutta sensazione che qualcuno tenti di coinvolgere la nostra regione in questa operazione, anche considerata la assurda e incomprensibile disponibilità manifestata ieri dal presidente Francesco Pigliaru. La nave sia messa sotto sequestro e che a nessuno venga davvero in mente di fare arrivare la nave in Sardegna. Il presidente Pigliaru e il Pd sappiano fin d’ora – conclude Orrù – che i sardi non lo tollererebbero”.

Commenti

comments