Dietro un bel set colorato da pranzo si nasconde il pericolo chimico che minaccia il sistema riproduttivo dell’uomo.

E’ il senso del richiamo immediato dei supermercati biologici NaturaSi dalla vendita disposto per un set da cucina. Nel dettaglio, si legge nella scheda del sito dell’azienda che si tratta della serie da 3 pezzi “SET PRANZO BAMBU’ AZZURRO” non idoneo al contatto con gli alimenti. Per queste ragioni NaturaSi invita i consumatori che hanno acquistato il set di piatti, bicchiere e stoviglie Bambù azzurro di cui trovate la foto a riportare tutti i pezzi al proprio negoziante che provvederà a rimborsarli oltre che a chiarire eventuali dubbi.

