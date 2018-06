Un feto di circa sei mesi è stato trovato nel depuratore di Termeno, in Alto Adige. La notizia dei quotidiani Alto Adige e Trentino è stata confermata all’ANSA dagli inquirenti.

La macabra scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli addetti dell’impianto che smaltisce le acque nere di otto Comuni della Bassa Atesina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Le indagini del caso spettano al Nas di Trento. Per risalire alla madre, i militari stanno contattando i ginecologi e le cliniche della zona. Potrebbe trattarsi di un aborto spontaneo, va inoltre chiarito come il feto sia finito nelle fognature. E’ massimo il riserbo degli inquirenti.

Commenti

comments